QR-коды со студентов потребовали в УрФУ в Екатеринбурге

Напомним, система QR-кодов действует в Свердловской области с 30 октября 2021 года. На данный момент предъявлять их требуется в любом общественном месте, торговых центрах, рынках, салонах красоты и так далее. Мера не коснулась только общественного транспорта, аптек и продуктовых магазинов. При этом в Роспотребнадзоре поднимается вопрос о том, чтобы ввести коды повсеместно.