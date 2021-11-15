Журналист из Екатеринбурга с высоким уровнем антител после COVID-19 стал вне закона

После выздоровления Гусельников собирался привиться против коронавируса, но проведенные анализы показали очень высокий уровень антител в его крови, прививка ему была не нужна. Теперь же, после введения на территории Свердловской области режима обязательных QR-кодов, журналист практически никуда не может попасть.