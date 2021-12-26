Домик «Савы» из мультфильма про Винни-Пуха появился в ледовом городке в Тагиле

В этом году одной из тем для оформления стали герои «Союзмультфильма» в честь 85-летия студии. Большая композиция посвящена мультфильму про Винни-Пуха и его героям. Через дорогу от Драмтеатра расположился резной сказочный лес из деревьев и кустов с подсветкой, фигурки главного героя и совы.