Лишенный прав водитель в Нижнем Тагиле разбил два автомобиля

Участниками ДТП стали ВАЗ-2112 и ВАЗ-2101. Около 5.00 утра эти автомобили друг за другом выезжали на пересечение проспект Вагоностроителей и улицы Чайковского, и «двенадцатая» ударила «копейку» в зад.
На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД. Они установили, что всему виной действия мужчины 2002 года рождения.
Водитель ВАЗ-2112 нарушил скоростной режим и допустил столкновение с ВАЗ-2101 под управлением мужчины 1998 года рождения. У водителя «двенадцатой» не было прав, ранее они были отобраны за другое правонарушение, сообщили TagilCity в отделении пропаганды городской ГИБДД.
Проверка по факту ДТП продолжается, по ее окончании будет принято процессуальное решение.