Лишенный прав водитель в Нижнем Тагиле разбил два автомобиля

Водитель ВАЗ-2112 нарушил скоростной режим и допустил столкновение с ВАЗ-2101 под управлением мужчины 1998 года рождения. У водителя «двенадцатой» не было прав, ранее они были отобраны за другое правонарушение, сообщили TagilCity в отделении пропаганды городской ГИБДД.