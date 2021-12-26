Скандал из-за ПЦР-теста в больнице Екатеринбурга закончился приездом Росгвардии

По словам мужчины, он должен был улетать за границу, но на Госуслуги ему не пришел результат анализа, поэтому он отправился в воскресенье к дежурному терапевту, чтобы получить справку. Он пояснил, что снимал врача на телефон, при этом она разговаривала по-хамски. В результате, екатеринбуржец получил бумажную справку об отрицательном тесте без печати, а медик вызвала сотрудников ЧОПа.