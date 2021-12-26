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Скандал из-за ПЦР-теста в больнице Екатеринбурга закончился приездом Росгвардии

26 декабря 2021, 14:35
Фото: 1MI
На то, что ему брызнули в лицо перцовым баллончиком сотрудники ЧОПа в больнице и вызвали Росгвардию из-за ПЦР-теста, пожаловался екатеринбуржец.

По словам мужчины, он должен был улетать за границу, но на Госуслуги ему не пришел результат анализа, поэтому он отправился в воскресенье к дежурному терапевту, чтобы получить справку. Он пояснил, что снимал врача на телефон, при этом она разговаривала по-хамски. В результате, екатеринбуржец получил бумажную справку об отрицательном тесте без печати, а медик вызвала сотрудников ЧОПа.

Мужчина заявил, что охранники брызнули ему в лицо перцовым баллончиком и силой выставили за дверь медучреждения, а затем вызвали бойцов Росгвардии. Он отметил, что дождался силовиков, которые встали на его сторону и посоветовали написать заявление на сотрудников ЧОПа, пишет Е1.

Напомним, в конце лета 2021 года дебошир в состоянии алкогольного опьянения в Екатеринбурге брызнул перцовым баллончиком в лицо фельдшеру и разбил голову водителю, когда медики прибыли на вызов. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

Стали известны подробности нападения на медиков «скорой» в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Поликлиника#ЧОП#ПЦР-тест#Росгвардия#Новости УрФО#Общество
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