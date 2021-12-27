Главный синоптик области назвала Нижний Тагил самым загрязненным городом региона

Эту информацию озвучила главный синоптик «Уральского УГМС» Галина Шепоренко в рамках подведения итогов года. Мониторинг воздуха специалисты «Уральского УГМС» ведут в Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле и в столице региона.
Больше всего экологических проблем в Нижнем Тагиле. По словам Шепоренко, тут чаще всего бывают неблагополучные ситуации с погодой. Финальные данные о состоянии воздуха в этих городах, синоптики подведут и озвучат весной 2022 года.
Напомним, что ранее Нижний Тагил был исключен из списка муниципалитетов, где уровень загрязнения воздуха является высоким. По данным вице-премьера Виктории Абрамченко, в городе количество выбросов снизилось на 4% по итогам года.