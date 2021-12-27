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Главный синоптик области назвала Нижний Тагил самым загрязненным городом региона

27 декабря 2021, 10:35
Фото: TagilCity.ru
Самым проблемным в плане экологии городом Свердловской области, по данным синоптиков, является Нижний Тагил.

Эту информацию озвучила главный синоптик «Уральского УГМС» Галина Шепоренко в рамках подведения итогов года. Мониторинг воздуха специалисты «Уральского УГМС» ведут в Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле и в столице региона.

Больше всего экологических проблем в Нижнем Тагиле. По словам Шепоренко, тут чаще всего бывают неблагополучные ситуации с погодой. Финальные данные о состоянии воздуха в этих городах, синоптики подведут и озвучат весной 2022 года.

Напомним, что ранее Нижний Тагил был исключен из списка муниципалитетов, где уровень загрязнения воздуха является высоким. По данным вице-премьера Виктории Абрамченко, в городе количество выбросов снизилось на 4% по итогам года.

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