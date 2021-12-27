Многодетная мать из Первоуральска признана виновной в использовании пиратского софта

Женщине назначено наказание в виде одного года условно с испытательным сроком в один год. Однако она была освобождена от него в связи с изменением обстановки, а совершенное преступление было переквалифицировано из «тяжкого» на «средней тяжести», сообщает «Областная газета» со ссылкой на городской суд Первоуральска. В своем последнем слове Людмила заявила, что невиновна.