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Оторвавшееся колесо убило пассажира и покалечило ребенка на уральской трассе

28 декабря 2021, 07:56
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Отсоединившееся от автомобиля «Рено» колесо на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган» спровоцировало ДТП, в результате которого погиб пассажир «Хундай» и двое детей получили травмы.

Происшествие случилось вечером 27 декабря. Водитель «Рено», 31-летний мужчина, ехал со стороны Екатеринбурга. В автомобиле «Хундай» ехала семья из трех человек — отец, мать и дочь. Машиной управлял 51-летний друг семьи. Он вез их на вокзал, откуда семья собиралась поехать в отпуск, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Во время движения у автомобиля отпало колесо и отлетело в «Хундай». В результате травмы получили женщина 1976 года рождения и ее дочь 2010 года рождения. У них обеих диагностированы незначительные травмы головы, они отпущены домой. Глава семьи скончался на месте.

Возможную причину отсоединения колеса водитель «Рено» назвать не смог. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

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#Трасса#Екатеринбург#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
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