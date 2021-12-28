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Жесткое ДТП в Нижнем Тагиле: пострадали два подростка

28 декабря 2021, 02:31
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Дорожная авария в Нижнем Тагиле произошла вечером 27 декабря, сообщили в отделе пропаганды городского отдела ГИБДД.

По сообщению полиции, у дома № 8 на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле не разминулись два автомобиля. Это Ford Focus и ВАЗ-2112.

Сотрудники ГИБДД выяснили следующее. Иномарка двигалась по проспекту Вагоностроителей со стороны улицы Зари в направлении Восточного шоссе. Водитель при развороте с крайней правой полосы не предоставил преимущество в движении «двенадцатой» и допустил столкновение.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

За рулем Ford был 43-летний мужчина, а отечественной легковушкой управлял 27-летний. Двигаясь в попутном направлении по левой полосе, последний не успел среагировать на маневр оборотистой иномарки и получил удар.

В этой аварии водители не пострадали. Досталось только их пассажирам. На момент ДТП с водителем Ford в салоне находился 16-летний подросток, а в другой машине — 17-летняя девушка.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Оба они госпитализированы в Детскую городскую больницу. О состоянии пациента не сообщается, у девушки черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Сотрудники ГИБДД установили, что участники автомобильной аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Стаж водителя иномарки, которому 43 года, 7 лет. Он уже пять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие опьянения.

Мужчина пояснил, что выезжал с парковки и просто не заметил другую машину. Полиция приступила к расследованию дорожного инцидента, в ходе которого будет установлена окончательная причина произошедшего.

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