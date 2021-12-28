Полицейский задержан при передаче большой взятки в Екатеринбурге

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что страж порядка дал обещание своему знакомому. Он сказал, что с помощью связей переквалифицирует дело на более мягкую статью, но за это нужно заплатить. Ранее за мужчиной уже установили слежку и прослушивающие устройства, сообщает Е1.
Источник подчеркнул, что страж порядка предпринял попытку скрыться на больничном, но для этого ему пришлось пойти к медикам, где и произошло задержание. Отмечается, что на ход дела полицейский повлиять не мог, потому он также обвиняется в превышении должностных полномочий.
Теперь сотрудник правоохранительных органов находится под стражей.
Напомним, во время задержания у полицейского было изъято чуть меньше грамма мефедрона.