Полицейский задержан при передаче большой взятки в Екатеринбурге

Источник подчеркнул, что страж порядка предпринял попытку скрыться на больничном, но для этого ему пришлось пойти к медикам, где и произошло задержание. Отмечается, что на ход дела полицейский повлиять не мог, потому он также обвиняется в превышении должностных полномочий.