Посетители и сотрудники ТРЦ «Гринвич» эвакуировались в Екатеринбурге

Девушка рассказала, что самого дыма не увидела, однако в один момент все магазины начали закрываться, а люди выходить на улицу. Обошлось без паники, а на первом этаже уже были полицейские и пожарные. Девушка отметила, что на момент происшествия в «Гринвиче» было не так много людей. В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что в здании присутствует задымление, однако самого возгорания нет, сообщает Е1.