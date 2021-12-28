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Посетители и сотрудники ТРЦ «Гринвич» эвакуировались в Екатеринбурге

28 декабря 2021, 17:45
Фото: 1MI
Посетители, а также сотрудники ТРЦ «Гринвич» были вынуждены эвакуироваться в Екатеринбурге. По словам одной из посетительниц, все произошло из-за задымления.

Девушка рассказала, что самого дыма не увидела, однако в один момент все магазины начали закрываться, а люди выходить на улицу. Обошлось без паники, а на первом этаже уже были полицейские и пожарные. Девушка отметила, что на момент происшествия в «Гринвиче» было не так много людей. В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что в здании присутствует задымление, однако самого возгорания нет, сообщает Е1.

Между тем пресс-секретарь «Малышева, 73» Илья Клюжин заявил, что причиной эвакуации стало сообщение о минировании.

Напомним, 25 декабря стало известно, что в Екатеринбурге причиной массовой эвакуации посетителей ТЦ «Кит» оказалось письмо, отправленное лже-минером по электронной почте.

Е-mail стал причиной эвакуации тысячи свердловчан из ТЦ «Кит» в Екатеринбурге
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#ТРЦ Гринвич#Екатеринбург#Минирование#Эвакуация#Новости УрФО#Происшествия
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