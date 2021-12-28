Приехавший по делам 30-летний мужчина пропал в Нижнем Тагиле

Обращение поступило в отдел полиции № 16. Его подала сожительница, с которой уралец проживает в Екатеринбурге. По ее словам, мужчина должен был вернуться домой 25 декабря, однако этого не произошло. Сначала Евгений не отвечал на звонки, а теперь его телефон полностью недоступен.