Тагильским школьникам выставили оценки в «Сетевом городе»

Оценки в электронном дневнике начали появляться 27 декабря, через два дня после начала каникул.
Вчера начали наконец-то выставлять оценки в «Сетевом городе». При этом некоторые из тех, которые были выставлены в бумажные дневники, поменялись из-за веса оценки, указанного в программе, рассказала редакции мама учащегося гимназии № 18.
Также о том, что оценки появились в интернете сообщили родители школ № 32, 43, гимназии № 86.
Напомним, в этом году из-за заболеваемости ОРВИ школьники Нижнего Тагила закончили учебу на неделю раньше положенного срока, 25 декабря.