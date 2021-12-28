Второклассник в Свердловской области спас пятерых замерзающих щенков

Водосточная труба и мороз едва не сгубили щенков в Березовском. Как они там оказались, до конца никому не известно. Но звуки привлекли внимание прохожих, и они в соцсетях обратили на животных внимание.
Сообщение прочитали волонтеры. Но оказавшись в точке сбора, они поняли: просто так щенят не достать. Диаметр трубы не был рассчитан на взрослого, поэтому зоозащитники обратились к местным жителям за помощью. Для спасения детенышей дворняжки требовался человек худощавого телосложения и притом бесстрашный.
Узнав об этом, на выручку собакам прибежал один второклассник. Когда мальчику объяснили задачу, он решил снять с себя куртку и в положении лежа добраться до скулящих щенков. Сделав это, Андрей, так зовут школьника, одного за другим вытащил на улицу пять пушистых комочков. Собаку волонтеры тоже не оставили в беде, даже несмотря на то что она только мешала им работать.
В настоящее время собачьей семье ничто не угрожает. Дворняжку и щенков забрали на передержку, отогрели и накормили. Забрать к себе хотя бы одного их спаситель не смог, так как с этим бы не смирились пес и кот, сообщает Ура.ру.