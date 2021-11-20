TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Охранник детского сада в Первоуральске избил палкой собаку на глазах у малышей

20 ноября 2021, 09:12
Фото: 1MI
Собака забежала утром в детский сад в Первоуральске и охранник жестоко избил животное палкой до крови. Зоозащитники отвезли собаку в ветклинику.

Загнал ее в угол и просто палкой бил, ей некуда даже было сбежать. И это на глазах у детей! написала подписчица группы huskyekb в Instagram.

Затем женщина обнаружила собаку в подъезде в крови. Зоозащитникам удалось поймать избитое животное и отвезти к ветеринару. Там собаке зашили раны на бедре и обработали на голове, после чего она отправилась на передержку.

Напомним, после сообщений СМИ о жестоком избиении собаки бейсбольной битой хозяином в Новоуральске полиция провела проверку. Оказалось, что мужчина пытался отбить наледь на багажнике автомобиля полиэтиленовым мешком, поэтому животное лаяло и визжало. Собаку осмотрели ветеринары, травм у нее не обнаружено.

Историю с избиением собаки битой в Новоуральске проверила полиция
Узнать подробнее

Материалы по теме
Бродячие собаки насмерть загрызли 43-летнюю женщину в ХМАОИсторию с избиением собаки битой в Новоуральске проверила полицияПровалившуюся в затопленный водой погреб собаку вытащили тагильские спасатели
#Избиение#Первоуральск#Свердловская область#Собака#Охранник#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25