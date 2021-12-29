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Глава Нижнего Тагила ввел с 30 декабря режим повышенной готовности

29 декабря 2021, 12:03
Фото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на заседании антитеррористической комиссии заявил о введении режима повышенной готовности в городе.

В Нижнем Тагиле состоялось заседание антитеррористической комиссии. Среди прочих вопросов обсуждалась готовность коммунальных и оперативных служб к работе в период новогодних каникул.

Глава города Владислав Пинаев заявил о введении с 30 декабря режима повышенной готовности. Это подразумевает усиление аварийных бригад, назначение дежурных на ключевых объектах социальной инфраструктуры и принятие других немаловажных мер. Пожарные, врачи, энергетики, работники управляющих компаний — все они будут работать посменно. Чтобы в течение дня ни одна проблема, если таковая возникнет, не осталась без должного внимания. Например, утечка из трубы или обрыв высоковольтного кабеля. Реакция должна быть своевременной.

Чтобы жители Нижнего Тагила могли добраться в новогоднюю ночь с окраины в центр и обратно, организованы дополнительные рейсы трамваев по маршрутам № 3, 10, 1/12 и 15. Это очень важно, поскольку в праздничные дни планируется почти 270 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Исправность пожарных гидрантов проверили загодя, до начала торжеств. Обеспечение противоэпидемических мер по коронавирусу — тоже.

Что касается правопорядка. На его защиту в дни новогодних праздников встанут «стеной» полицейские, росгвардейцы и сотрудники частных охранных предприятий. Патрули будут находиться поблизости от мест возможного скопления людей. Режим повышенной готовности закончит свое действие 11 января 2022 года.

«Необходимо еще раз отработать с сотрудниками и специалистами всех служб меры реагирования во внештатной ситуации, чтобы в случае любого ЧП все ответственные лица четко понимали алгоритм действий», сказал мэр руководителям подведомственных учреждений.

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#Свердловская область#Новый год#Нижний Тагил#Общество
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