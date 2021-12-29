Избившего пенсионерку 19-летнего парня задержали росгвардейцы в Екатеринбурге

Все произошло на улице Прибалтийской. О нападении силовикам заявила сама пострадавшая. Она рассказала, что уралец отмечал день рождения и мешал другим соседям. Пенсионерка сделала замечание, однако молодой человек не послушал ее, напал и избил, после чего скрылся. Описав свердловчанина, пожилая женщина также назвала его предполагаемое местонахождение, сообщает пресс-служба областной Росгвардии.