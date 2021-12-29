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«Обмана не было»: претензию по шприцам прокомментировали в «Аптеке 03» Нижнего Тагила

29 декабря 2021, 05:31
Фото: 1MI
На претензию тагильчанина об обмане при покупке шприцев на улице Пархоменко ответило руководство «Аптеки 03».

В аптеке заявили, что пересорта товара не было, на момент покупки шприцы объемом 3 и 5 мл от разных производителей продавались по 15 рублей. Фармацевт не придала этому значения и перепутала объем.

У нас 5 видов шприцев в разной ценовой категории, стоимость зависит от производителя, заточки и других факторов. Сегодня я издала приказ по аптекам сети, чтобы шприцы объемом 2 мл и 3 мл продавали по 10 рублей, а 5 мл — по 15 рублей, чтобы не было путаницы, рассказала редакции TagilCity.ru директор «Аптеки 03» Ольга Довгаль.

По ее словам, фармацевт получила замечание. Покупателя приглашали в аптеку, чтобы разобраться в ситуации, и заведующая аптеки принесла извинения.

Напомним, тагильчанин заявил, что его в аптеке обманула фармацевт при покупке шприцев. Вместо шприцев объемом по 3 мл она дала покупателю шприцы объемом по 5 мл, которые стоили на 50% дороже.

Житель Нижнего Тагила заявил об обмане при покупке шприцев в «Аптеке 03»
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