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Дед Мороз и Снегурочка рассказали тагильчанам о мошенниках

30 декабря 2021, 08:51
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле провели новогоднюю акцию. Нарядившись в Деда Мороза и Снегурочку, они вышли на центральную улицу города.

Накануне в центре Нижнего Тагила можно было заметить сказочных героев. Дед Мороз с полосатым жезлом в руках останавливал водителей, а его спутница Снегурочка не менее проворно «тормозила» прохожих.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Переодетые госавтоинспекторы поздравляли участников дорожного движения с наступающим Новым годом, а затем переходили к самому главному, что являлось целью профилактической акции.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Тагильчанам доносили об опасности управления автомобилем в нетрезвом виде и вручали памятки с описанием мошеннических схем. Чтобы ни пешеходы, ни водители не попались на уловки преступников.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Повстречавшимся детям Дедушка и Снегурочка рассказали о правилах перехода проезжей части, после чего вручили сладкие подарки.

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#Полицейские#ГИБДД#Поздравление#Нижний Тагил#Общество
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