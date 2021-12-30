TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подробности попытки ограбления Сбербанка в Екатеринбурге раскрыли в МВД

30 декабря 2021, 12:49
Фото: 1MI
Детали неудавшейся попытки ограбить отделение Сбербанка в Екатеринбурге рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Сигнал о происшествии поступил в полицию в 14.54. Неизвестный злоумышленник вошел в отделение банка на проспекте Ленина 38, затем проник внутрь служебного помещения и потребовал выдать себе наличных. В противном случае он грозился всех наказать.

Однако работники банка не восприняли эти угрозы всерьез, отказали грабителю в безвозмездном займе и воспользовались тревожной кнопкой. После чего неизвестный быстро ретировался из банка, сообщил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

На данный момент стражи правопорядка отсматривают камеры видеонаблюдения, опрашивают сотрудников банка и ищут возможных очевидцев неудавшегося ограбления. Ведется розыск злоумышленника.

Неудачливый грабитель банков в строительной каске задержан в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Ограбление офиса в Екатеринбурге прокомментировали в «Промсвязьбанке»
#Попытка ограбления#Екатеринбург#Ограбление банка#Полиция#Сбербанк#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25