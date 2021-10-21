Неудачливый грабитель банков в строительной каске задержан в Екатеринбурге

Весной текущего года Кировский суд вынес приговор мужчине. За разбой Роман получил 11 лет колонии строгого режима. На оглашение приговора мужчина не пришел, поэтому был осужден заочно. Так как он об этом знал, то решил тщательно скрываться, сообщает ГУФСИН по Свердловской области.