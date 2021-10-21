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Posted 21 октября 2021, 14:11

Published 21 октября 2021, 14:11

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Неудачливый грабитель банков в строительной каске задержан в Екатеринбурге

Неудачливый грабитель банков в строительной каске задержан в Екатеринбурге

21 октября 2021, 14:11
Фото: 1MI.
31-летнего Романа Галиаскарова, который в 2019 году два раза пытался ограбить банки в Екатеринбурге, задержали оперативники ГУФСИН по Свердловской области.

Весной текущего года Кировский суд вынес приговор мужчине. За разбой Роман получил 11 лет колонии строгого режима. На оглашение приговора мужчина не пришел, поэтому был осужден заочно. Так как он об этом знал, то решил тщательно скрываться, сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Отмечается, что преступник был задержан без дополнительных сложностей. Оперативники не применяли спецсредства или оружие.

Ранее Роман два раза предпринимал попытку ограбить банки. В них он приходил, вооружившись муляжами гранат и пистолетом. После того, как это происходило, кассир нажимала тревожную кнопку и скрывалась в подсобном помещении, пишет Е1.

Отмечается, что на свое первое ограбление Роман пришел в кепке, очках и с заклеенным глазом, а на второе — в строительной каске, жилете и медицинской маске.

Напомним, в июне 2021 года в поселке Восход под Камышловом двое мужчины среди ночи открыли дверь своим ключом и ограбили банкомат. Они закачали внутрь газ, после чего банкомат взорвался, а грабители вынесли 1,5 миллиона рублей.

#Общество#Новости УрФО#Ограбление#Задержание#ГУФСИН#Ограбление банка#Екатеринбург
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