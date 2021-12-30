Пожар в Екатеринбурге оставил без жилья семью из 17 человек

К моменту приезда боевых расчетов МЧС на место происшествия, пламя бушевало на площади 200 квадратных метров. По соседству с очагом возгорания есть другие жилые дома, поэтому пожарные стали обливать водой из брандспойтов их стены. Таким образом они исключили вероятность переноса и распространения огня.