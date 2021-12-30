Убивший женщину и двух девочек в Екатеринбурге насильник осужден 25 лет спустя

В январе 1996 года преступник пришел в гости к знакомой и, по неустановленной причине, утопил женщину в ванной, после чего зашел в комнату, где спала 16-летняя подруга дочери убитой, изнасиловал ее и задушил. То же самое он сделал с 13-летней дочерью знакомой.
Установить его личность удалось только в прошлом году, когда следствие проверило генетический профиль в изъятых следователями еще в 1996 году биологических материалах. Мужчина уже находился в тюрьме, так как в 2004 был осужден за убийства и изнасилования.
Несмотря на то что Ханов отрицал свою причастность к этому преступлению, суд признал его виновным и приговорил к 22 годам строгого режима, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР. Приговор мог быть более суровым, но срок давности за изнасилование уже вышел.