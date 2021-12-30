Убивший женщину и двух девочек в Екатеринбурге насильник осужден 25 лет спустя

В январе 1996 года преступник пришел в гости к знакомой и, по неустановленной причине, утопил женщину в ванной, после чего зашел в комнату, где спала 16-летняя подруга дочери убитой, изнасиловал ее и задушил. То же самое он сделал с 13-летней дочерью знакомой.