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8 лет колонии получил свердловчанин за «закладку» наркотиков

31 декабря 2021, 12:03
Фото: pixabay.com
В восьми годам колонии строгого режима приговорен житель Североуральска за сбыт наркотиков через интернет.

Следствием установлено, что в феврале 2021 года обвиняемый оставил «закладку» с наркотиками в гаражах. Затем он сообщил о месте тайника покупателю, приложив при этом снимки, которые отправил через интернет.

Однако покупатель был задержан, а в его машине обнаружились наркотические средства. Их изъяли полицейские. Продавец запрещенных веществ был взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, после апелляции прокуратуры жителю Североуральска условный срок за хранение и приобретение наркотиков был заменен на три года колонии общего режима.

Суд приговорил к реальному сроку жителя Североуральска за покупку наркотиков
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#Суд#Наркотики#Прокуратура#Свердловская область#Североуральск#Общество
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