Девять ледовых переправ открылись на севере Свердловской области

Для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность населения в зимний период, на реке Сосьва работают три ледовые переправы. С их помощью поддерживается сообщение с поселками Марсяты, Красный Яр и деревней Магина. Переправа способна выдержать 10 тонн, сообщает региональное ГУ МЧС.