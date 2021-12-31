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Девять ледовых переправ открылись на севере Свердловской области

31 декабря 2021, 07:16
Фото: главное управление МЧС по Свердловской области
На реках Тавда и Сосьва, протекающих на севере Свердловской области, открылось девять ледовых переправ. Они все прошли регистрацию.

Для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность населения в зимний период, на реке Сосьва работают три ледовые переправы. С их помощью поддерживается сообщение с поселками Марсяты, Красный Яр и деревней Магина. Переправа способна выдержать 10 тонн, сообщает региональное ГУ МЧС.

Переправы также функционируют в Таборинском и Ивдельском городских округах и в Гагаринском ГО. В последнем случае она используется для перевозки леса. Контроль за безопасностью осуществляет главное областное управления МЧС России.

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#Зима#Урал#Переправа#Свердловская область#Транспорт
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