Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Новым годом

Куйвашев посоветовал оставить в прошлом все невзгоды и тревоги, а также пожелал, чтобы в новом году были лишь хорошие вести и события. Губернатор поблагодари каждого жителя города за терпение и осознанное отношение к своей земле. Он выразил благодарность за честный труд и умение сохранять созидательный настрой.