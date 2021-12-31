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Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Новым годом

31 декабря 2021, 06:59
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с наступающим 2022 годом. В своем обращении он отметил, что уральцы всегда встречают праздники с особым чувством.

Куйвашев посоветовал оставить в прошлом все невзгоды и тревоги, а также пожелал, чтобы в новом году были лишь хорошие вести и события. Губернатор поблагодари каждого жителя города за терпение и осознанное отношение к своей земле. Он выразил благодарность за честный труд и умение сохранять созидательный настрой.

Евгений Куйвашев отметил, что за этот год уральцы производили нужную продукцию, совершали открытия и занимались созданием новых технологий. За счет жителей региона было возведено рекордное количество жилья, из-за чего теперь с опережением проходит расселение аварийного жилфонда.

Также свердловчане воспитывают и обучают детей, а уральские школьники и студенты регулярно подтверждают высокий уровень образования в регионе. Куйвашев отметил заслуги врачей и спортсменов.

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#Поздравление#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Новый год#Общество
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