Итоги года от TagilCity.ru: мы росли, теряли и совершали открытия

Есть одна теория, и она мне очень нравится: если случается какая-то финансовая потеря — это откуп за то, чтобы сохранить нечто гораздо более ценное. В таких ситуациях говорят «Спасибо, что деньгами». Конечно, никому не хочется лишиться средств на счетах, имущества, работы или еще чего-то материального. И если после сложных событий герои наших публикаций смотрят по сторонам и видят там самых дорогих людей — им повезло договориться со вселенной, отдав менее существенное и сохранив самое ценное.