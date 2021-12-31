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«Россети Урал» объяснили перебои с электричеством в двух свердловских поселках

31 декабря 2021, 14:18
Фото: 1MI
Энергетики объяснили перебои с электроэнергией в поселках Косулино и Лесном в Свердловской области.

Предыдущие несколько дней «Россети Урал» проводили работы по усилению схемы в Косулино, с чем и были связаны ограничения. 30 декабря подача электроэнергии возобновилась, но был выявлен рост нагрузки на сети в коттеджном поселке Лесной.

К полуночи и эта проблема была устранена, но, по словам энергетиков, территория проблемная, так как поселок потребляет в пять раз больше энергии, чем было заявлено в заявке на присоединение. Это может привести к выходу из строя оборудования, поэтому компанией в адрес руководства поселка была направлена претензия и требование привести энергопотребление к заявленной мощности.

Работы по переустройству энергосетей в поселке запланированы на 2022 год, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

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#Урал#Электричество#Россети#Общество
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