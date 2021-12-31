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Свыше 139 тысяч случаев COVID-19 выявлено за год в Свердловской области

31 декабря 2021, 06:08
Фото: 1MI
За уходящий 2021 год на территории Среднего Урала COVID-19 заразились свыше 139 тысяч горожан. В топ также вошел Нижний Тагил. В общей сложности в регионе зарегистрировано 198,1 тысячи коронавирусных больных.

Данные на 30 декабря гласят, что в уральской столице с самого начала пандемии коронавирус подхватили 73,3 тысячи горожан (37% от общего числа заболевших). За 2021 год зафиксировано 41,2 тысячи случаев, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что в топ городов, где больше всего зараженных, вошел Нижний Тагил — 16 860 (+13 248), а также Первоуральск — 9 996 (+8 203), Каменск-Уральский и Каменский район — 8 439 (+6 547), Ревда — 6 599 (+4 782). В других муниципалитетах менее 6 тысяч больных.

В общей сложности из больниц по выздоровлению выписано 170,8 тысячи уральцев. Погибли — 9,3 тысячи человек.

Напомним, на заседании антитеррористической комиссии мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о введении режима повышенной готовности на территории города. Это связано с предстоящими праздниками.

Глава Нижнего Тагила ввел с 30 декабря режим повышенной готовности
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