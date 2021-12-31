Свыше 139 тысяч случаев COVID-19 выявлено за год в Свердловской области

Отмечается, что в топ городов, где больше всего зараженных, вошел Нижний Тагил — 16 860 (+13 248), а также Первоуральск — 9 996 (+8 203), Каменск-Уральский и Каменский район — 8 439 (+6 547), Ревда — 6 599 (+4 782). В других муниципалитетах менее 6 тысяч больных.