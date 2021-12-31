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За гирлянды на машинах водители рискуют остаться без прав в Свердловской области

31 декабря 2021, 05:56
Фото: 1MI
Водители, которые решили украсить свои машины гирляндами, останутся без прав. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

Там уточнили, что это будет происходить в рамках статьи 12.5 части 3 КоАП. Таким образом, если у автолюбителей на передней части будут установлены приборы с огнями красного цвета или приборы, у которых огни не будут соответствовать требованиям по допуску машин к эксплуатации, они рискуют потерять права на срок от шести месяцев до года, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД.

Напомним, 30 декабря стало известно, что в Екатеринбурге автоинспектора два раза эвакуировали на штрафную стоянку автомобиль Lada Vesta. Во второй раз водитель замазал госномер.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Новый год#Водительские права#Новости УрФО#Транспорт
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