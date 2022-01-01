71-летний тагильчанин погиб из-за непотушенной сигареты

Заядлый курильщик погиб во время пожара в новогоднюю ночь на Вагонке в Нижнем Тагиле. Как рассказали редакции в местном ОНД, возгорание началось в квартире на улице Энтузиастов 1 января у одинокого жителя Вагонки. Тело погибшего спасатели нашли в коридоре.