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71-летний тагильчанин погиб из-за непотушенной сигареты

1 января 09:46
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Стали известны подробности пожара в пятиэтажке на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле. Погиб хозяин сгоревшей квартиры. Предположительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Заядлый курильщик погиб во время пожара в новогоднюю ночь на Вагонке в Нижнем Тагиле. Как рассказали редакции в местном ОНД, возгорание началось в квартире на улице Энтузиастов 1 января у одинокого жителя Вагонки. Тело погибшего спасатели нашли в коридоре.

Предположительно, очаг возгорания находился возле кресла в комнате.

Вероятно, мужчина уснул в кресле с непотушенной сигаретой, а обнаружив пожар, направился к выходу. Скорее всего, в результате отравления продуктами горения, потерял сознание и не смог добраться до двери, ведущей наружу, рассказали в МЧС.

Внутрь жилища спасатели смогли попасть по автолестнице. Проживавшие по-соседству с курильщиком 10 человек эвакуировались до приезда пожарных.

Две квартиры пострадали в новогоднюю ночь от огня в Нижнем Тагиле и ГГО
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