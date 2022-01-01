71-летний тагильчанин погиб из-за непотушенной сигареты

Заядлый курильщик погиб во время пожара в новогоднюю ночь на Вагонке в Нижнем Тагиле. Как рассказали редакции в местном ОНД, возгорание началось в квартире на улице Энтузиастов 1 января у одинокого жителя Вагонки. Тело погибшего спасатели нашли в коридоре.
Предположительно, очаг возгорания находился возле кресла в комнате.
Вероятно, мужчина уснул в кресле с непотушенной сигаретой, а обнаружив пожар, направился к выходу. Скорее всего, в результате отравления продуктами горения, потерял сознание и не смог добраться до двери, ведущей наружу, рассказали в МЧС.
Внутрь жилища спасатели смогли попасть по автолестнице. Проживавшие по-соседству с курильщиком 10 человек эвакуировались до приезда пожарных.