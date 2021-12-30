В Екатеринбурге во время пожара в 10-этажном доме спасли более 30 человек

Диспетчер незамедлительно направил туда боевые расчеты. По прибытии на место происшествия спасатели разделились на группы. Одна из них занималась борьбой с огнем. Другая выводила на улицу людей из квартир, так как из-за дыма возникла угроза их жизни и здоровью. Всего эвакуировали 32 человека, из них пять - дети.