За выходные на пожарах в Нижнем Тагиле один человек погиб и один получил ожоги

На место происшествия, к дому №24а на улице Учительской, выехали боевые расчеты МЧС. Выяснилось, что горит квартира на самом верхнем, пятом этаже строения. Пожарные проникли в помещение и залили бушевавший огонь водой. Однако к тому моменту хозяйка 1963 года рождения уже не подавало признаков жизни. Причина произошедшего выясняется, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагиле.