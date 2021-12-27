За выходные на пожарах в Нижнем Тагиле один человек погиб и один получил ожоги

В Нижнем Тагиле растет количество пожаров со смертельныым исходом. Один такой случай в городе произошел 26 декабря. В седьмом часу утра в оперативные службы поступило сообщение о возгорании в доме.
На место происшествия, к дому №24а на улице Учительской, выехали боевые расчеты МЧС. Выяснилось, что горит квартира на самом верхнем, пятом этаже строения. Пожарные проникли в помещение и залили бушевавший огонь водой. Однако к тому моменту хозяйка 1963 года рождения уже не подавало признаков жизни. Причина произошедшего выясняется, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагиле.
Ранее TagilCiTy сообщал о возгорании в трехэтажке на ул. Жуковского, 21. Чтобы эвакуировать 12 человек из подъезда, пожарные сформировали звено газодымозащиты и провели спасательную операцию. Хозяин квартиры 1961 года рождения спал и даже не почувствовал запаха гари. В больнице, куда отвезли пострадавшего, диагностировали ожоги ног II-III степени. Мужчина госпитализирован. За его жизнь продолжают бороться врачи.