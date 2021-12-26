По факту гибели двух мужчин при пожаре на даче в Карпинске проводится проверка

По факту гибели двух мужчин при пожаре на даче в Карпинске проводится проверка
По факту гибели двух мужчин при пожаре на даче в Карпинске проводится проверка
Сегодня, 17:31ПроисшествияФото: 1MI
Проверку по факту гибели двух человек при пожаре в садовом доме под Карпинском инициировал Следственный комитет.

На данный момент известно, что в доме в момент возгорания находилось трое молодых людей 2002 года рождения, которые употребляли спиртные напитки.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей, тела погибших будут направлены на судмедэкспертизу. Возможной причиной пожара в СК называют неисправную печь, либо неполадки с электропроводкой. Также не исключается версия с неосторожным обращением с огнем.

Напомним, спасатели выехали на тушение пожара ранним утром 26 декабря. Здание обрушилось, после разбора завалов были обнаружены тела погибших.

Материалы по теме:
Свердловская областьсмертьследственный комитетпроверкапожаркарпинскдача
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы