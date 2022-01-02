Стоял на трассе в темноте: мужчина погиб под колёсами молоковоза под Нижним Тагилом

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой МУ МВД «Нижнетагильское» проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, установлена личность погибшего. Проведено освидетельствование водителя — состояние опьянения не установлено. Причина данного происшествия будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное мотивированное решение. В дорожной полиции напоминают пешеходам о необходимости использовать светоотражающие элементы на одежде в тёмное время суток, а также соблюдать правила дорожного движения.