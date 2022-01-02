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Стоял на трассе в темноте: мужчина погиб под колёсами молоковоза под Нижним Тагилом

1 января 21:30
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вечером 1 января. Неожиданно для водителя на середине дорожной полосы оказался пешеход в тёмной одежде и без светоотражающих элементов. От столкновения тот погиб на месте.

Предварительно сотрудниками полиции установлено, что 1 января в 21 час 50 минут водитель автомашины «МАН» (молоковоз), мужчина 1975 года рождения, следуя со стороны Кушвы в сторону города Нижний Тагил допустил наезд на пешехода, идущего по проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Пешеход — мужчина, 1982 года рождения,сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Водитель автомобиля «МАН» из Кушвы за рулём 17 лет. Он пояснил, что во время движения по трассе в свете фар он неожиданно увидел пешехода посередине проезжей части, сразу же применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой МУ МВД «Нижнетагильское» проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, установлена личность погибшего. Проведено освидетельствование водителя — состояние опьянения не установлено. Причина данного происшествия будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное мотивированное решение. В дорожной полиции напоминают пешеходам о необходимости использовать светоотражающие элементы на одежде в тёмное время суток, а также соблюдать правила дорожного движения.

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#ДТП#Кушва#Нижний Тагил#Смерть#Эксклюзив#Происшествия
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