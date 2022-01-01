Смертельный автобус, «шашки» на дороге и сгоревший заживо: резонансные ДТП 2021 года

Мы все видели подобные фотографии. Несколько перевернутых автомобилей, машины скорой помощи и ГИБДД, пробки и напуганные лица очевидцев. Массовые аварии — не редкость на дорогах. От подробностей некоторых из них кровь стынет в жилах. Особенно, когда узнаешь, скольких трасса забрала в этот раз. А ведь соблюдай люди правила движения, многих трагедий получилось бы избежать.
Одним из самых запоминающихся дорожных случаев стал инцидент в Лесном. Там утром 10 июня автобус муниципального предприятия с отказавшими тормозами влетел в толпу на автобусной остановке. В результате инцидента погибли девять человек, а Следственный комитет и прокуратура начали свои проверки. Данный инцидент всколыхнул Средний Урал и вызвал большой общественный резонанс. В частности потому, что люди не понимали: как такое вообще могло произойти?
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело за нарушение правил ПДД или эксплуатацию транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). 11 июня было днем траура в Лесном. Происшествие подтолкнуло ГИБДД на организацию рейдов, обращенных на выявление нарушений безопасности при перевозке пассажиров в общественном транспорте. Результатом стало выявление порядка 300 неисправных автобусов. 28 августа в больнице скончался еще один пострадавший в ДТП на остановке — сотрудник ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Врачи до последнего боролись за жизнь мужчины. Теперь водителю автобуса грозит до семи лет колонии, а его работодателю — до 10 лет. Механик рискует получить до семи лет лишения свободы.
4 ноября в Нижнем Тагиле на Гальянке случилось ДТП, в котором оборвались жизни двух молодых людей: 17-летней девушки и 21-летнего парня. После столкновения с опорой электропередач машину буквально намотало на столб. Сам 20-летний водитель, решивший поиграть в «шашечки» на дороге, остался жив, но получил сотрясение головного мозга и ушиби. После появления в сети видео аварии, инцидент еще больше взбудоражил не только Нижний Тагил, но и всю Свердловскую область. На записи можно увидеть, как иномарка совершает жесткий обгон, но наезжает на бордюр и отлетает в столб. После ДТП на выжившего виновника аварии обрушилась лавина критики и оскорблений в соцсетях, но за парня заступилась мать погибшей девушки. Она призвала остановить травлю.
23 октября на Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошло массовое ДТП, в котором были задействованы девять автомобилей. По словам очевидцев, сначала столкнулись пять машин. После образовавшегося коллапса к линейке автомобилей присоединились еще четыре транспорта. Итогом происшествия стала продолжительная пробка. К счастью, обошлось без пострадавших, лишь у одной девушки закружилась голова. Сотрудники ГИБДД посчитали, что данный случай не заслуживает их внимания.
Другая массовая авария произошла 19 мая на улице Ватутина, 72а в Первоуральске. Там по вине солнца самосвал со щебнем протаранил девять автомобилей. Водитель рассказал, что коварные солнечные лучи ударили в глаза, поэтому он потерял контроль над управлением и вписался в девять машин. Среди пострадавших: KIA Rio, Volkswagen Amarok, Renault Kaptur и другие. Повезло, что в аварии повреждения получили лишь стальные кони. Люди остались невредимы.
Если ты осознанно нарушает ПДД и не думаешь о последствиях, то стоит быть готовым к одному: дорога не щадит никого. Будь ты многодетным родителем, бизнесменом, политиком, да хоть президентом. Ежегодно жертвами аварий становятся граждане всех возрастов, материальных положений и семенных статусов.
Так в ДТП, которое произошло 21 ноября в Тагиле на Восточном шоссе, скончалась мать шестерых детей. В сентябре минувшего года ее лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии, однако женщина решила пренебречь отсутствием прав и после посиделок развести по домам своих подруг. Из-за рыхлого снега «Лада» врезалась в дерево. Многодетная мать работала водителем тягача в цехе на «Уралвагонзаводе». Теперь коллегам остается лишь отзываться о ней, как о трудолюбивом и отзывчивом человеке.
Еще одно ДТП с мамой произошло 10 октября в Екатеринбурге под одним из мостов на ЕКАД. Там «Тайота», которой управляла 31-летняя женщина, наехала на опору моста. В результате свердловчанка скончалась на месте. Как стало известно, семья возвращалась от родственников. Также в салоне автомобиля находилась 2-летняя девочка. Ее с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ушибами госпитализировали врачи скорой помощи.
Подробности некоторых аварий могут по-настоящему напугать и заставить пересмотреть отношение к правилам дорожного движения. Ночью 20 февраля «Газель», ехавшая в сторону Екатеринбурга, врезалась в фуру «Магнита», припаркованную на обочине. В результате столкновения «Газель» загорелась. Внутри нее находился 21-летний водитель, которому было уготовано сгореть заживо. Проезжавшие мимо автолюбители хотели помочь парню, но их попытки не увенчались успехом. От удара груженую фуру протащило более десяти метров. Продукты высыпались на дорогу и перегородили выезд с заправки.
Некоторые судебные дела, возбужденные в связи со смертельными ДТП, затягиваются на годы, поэтому семьям пострадавших дожидаться решения судеб виновников аварий приходится долго.
Так к своему логическому завершению подошла история с 17-летним тагильчанином, который в 2020 году в нетрезвом состоянии поехал за шаурмой, однако на улице Вогульская насмерть сбил пенсионера. Приговор суд вынес довольно лояльный. Юноше назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Остается надеяться, что за время, пока шли разбирательства, молодой человек в полной мере осознал безрассудство своего поступка.
А тем временем другое дело, касающееся резонансного ДТП, не торопится получать свою развязку и становится закрытым. Напомним, в августе 2019 года в Екатеринбурге Владимир Васильев — сын полковника Росгвардии, выпивал на квартире у своего друга, после чего поехал за алкоголем на его машине. На улице Малышева молодой человек устроил массовую аварию с четырьмя машинами, в которой погибли таксист и его пассажир. В марте 2021 года Васильев был осужден на девять лет и три месяца колонии общего режима, однако со сроком не согласились ни он, ни родные жертв. В начале декабря стало известно, что после жалобы прокуратуры седьмой кассационный суд Челябинска вернул дело Васильева на рассмотрение в Свердловский областной суд.
Житель Нижнего Тагила, который 3 октября 2020 года устроил смертельное ДТП у Красногвардейца, приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии. В аварии скончалась женщина-пешеход, однако в мае 2021 года мужчина снова попался за рулем без документов и в состоянии опьянения. С редакцией TagilCity.ru поддерживал связь сын погибшей Александр. Он рассказал, что суд назначил выплатить ему 64 тысячи материального ущерба и 1,5 миллиона морального. Также 500 тысяч морального ущерба получит тетя.
До пенсии будет платить,заявил Александр.
Перед законом все равны. Бизнесмен Александр Бачурин получил пять лет колонии общего режима за ДТП, которое устроил в марте 2020 года на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге. Обстоятельства аварии поражают. Пьяный мужчина возвращался с ночного клуба на Lexus с «блатными» номерами. Не снижая скорость, он насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу. В результате удара автомобиль загорелся. В нем также находилась жена уральца, которой выбраться уже не удалось. В суде мужчина признал свою вину. Гособвинение затребовало для него 13 лет колонии, но получил он только 5 лет.
Иногда ситуации на дорогах, а также ДТП и их последствия, становятся причиной запоминающихся случаев и курьезов.
В конце августа Росгвардия в Екатеринбурге прервала поминки местного криминального авторитета, который скончался под колесами автомобиля. Авторитет носил имя Гиви. По словам знакомого источника, он за разбой пробыл за решеткой 19 лет и был уважаемым человеком. Люди в мирном порядке собрались для решения организационных вопросов по похоронам, однако в один момент появилась Росгвардия.
12 мая мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле был закрыт на реконструкцию. Из-за этого изменились схемы движения транспорта, что послужило новыми проблемами для тагильчан. В редакцию обратились местные жители, которым грозило лишение прав. На участках дорог на улицах Кушвинская и Бондина начали дежурить экипажи ДПС, но, по словам водителей, инспекторы не помогали с организацией дорожного движения, а специально ловили автолюбителей, не заметивших новых знаков или не знавший об изменениях.
6 апреля на Вагонке в Нижнем Тагиле произошел занимательный инцидент, привлекший внимание не только местных жителей, но и полиции. 36-летний бизнесмен попал под обстрел из отечественной «десятки». Все произошло у одного из магазинов. Обескураженный бизнесмен взял себя в руки и погнался за неизвестными. Однако, уходя от преследования, «десятка» угодила в аварию, и в нее же следом въехал сам обстрелянный тагильчанин.