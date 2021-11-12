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Устроившего смертельное ДТП 17-летнего водителя «Шкоды» суд оставил на свободе

12 ноября 2021, 05:05
Фото: 1MI
17-летний тагильчанин остался на свободе после того, как в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП.

Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

По версии следствия, 7 ноября 2020 года в 04.30 ученик 11 класса находился в состоянии алкогольного опьянения. Он взял у отца без разрешения машину «Skoda Rapid» и решил покататься.

Когда молодой человек ехал со стороны улицы Верхняя Черепанова в сторону улицы Космонавтов и возле ома № 60 на улице Вогульская сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате 66-летний мужчина скончался на месте. Приехавшие медики констатировали смерть.

Молодой человек осужден за нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель полностью признал свою вину.

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#Суд#Дети#Смертельное дтп#Приговор#Нижний Тагил#Общество
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