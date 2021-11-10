Пенсионерка на «зебре» попала под колеса иномарки женщины-водителя в Нижнем Тагиле

Напомним, до 2 лет колонии грозит водителю на BMW, допустившему наезд на пенсионерку в Екатеринбурге. Молодой человек сдавал задним ходом и не заметил женщину. В результате наезда пострадавшая получила тяжкий вред здоровью, дело передано в суд.