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Уральцу на BMW грозит 2 года за ДТП с тяжким вредом здоровью женщине в Екатеринбурге

9 ноября 2021, 07:13
Фото: 1МI
Молодой человек допустил наезд на пенсионерку в Екатеринбурге. Пожилая женщина получила серьезные травмы, прокуратура направила материалы дела для рассмотрения в суд. Теперь ему грозит 2 года колонии.

Дорожное происшествие с участием автомобиля BMW X6 и пожилой женщины произошло в начале июня текущего года в Екатеринбурге. Молодой водитель иномарки сдавал задним ходом и наехал на свердловчанку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В результате ДТП женщина получила перелом шейки бедра (тяжкий вред здоровью), виновник аварии вину признал полностью. Дело рассмотрит Октябрьский суд Екатеринбурга, по ч. 1 ст. 264 УК РФ ему грозит до 2 лет колонии.

Напомним, оперативник уголовного розыска из Перми на ходу сумел вскочить за руль неуправляемой фуры и предотвратить возможную трагедию на трассе. Правоохранители занимались оперативными мероприятиями, когда водитель большегруза неожиданно скончался прямо за рулем грузовика от сердечного приступа, неуправляемая фура покатилась под горку.

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#Суд#Травмы#Екатеринбург#Перелом#ДТП#Пенсионерка#Новости УрФО#Происшествия
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