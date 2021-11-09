Уральцу на BMW грозит 2 года за ДТП с тяжким вредом здоровью женщине в Екатеринбурге

Напомним, оперативник уголовного розыска из Перми на ходу сумел вскочить за руль неуправляемой фуры и предотвратить возможную трагедию на трассе. Правоохранители занимались оперативными мероприятиями, когда водитель большегруза неожиданно скончался прямо за рулем грузовика от сердечного приступа, неуправляемая фура покатилась под горку.