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Майор из Перми остановил грузовик на полном ходу с мертвым водителем за рулем

8 ноября 2021, 13:22
Фото: Ура.ру
Полицейский Александр Шехирев из Перми предотвратил массовое ДТП на трассе, запрыгнув в кабину движущегося грузовика.

Майор уголовного розыска МВД Перми во время «полевой» работы по делу о краже топлива остановил движущийся на полном ходу большегруз, пишет Ура.ру. инцидент произошел на трассе Пермь — Березники.

Вместе с опергруппой Александр Шехирев отрабатывал информацию по сообщению о краже дизтоплива из баков грузовиков. Во время проверки майор полиции заметил грузовик, который стоял на горе в парковочном кармане и внезапно начал медленно скатываться вниз на полосу встречного движения.

Догнав большегруз на патрульном автомобиле, майор запрыгнул на подножку движущегося грузовика, открыл дверь и забрался в кабину. Полицейский припарковал большегруз на обочине. Позднее выяснилось, что 60-летний водитель грузовика скончался от сердечного приступа прямо за рулем.

Во время маневров Шехирева, его коллеги перекрыли движение по трассе, чтобы избежать массового ДТП.

Напомним, в Нижнем Тагиле 4 ноября в результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля.

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