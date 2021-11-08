Майор из Перми остановил грузовик на полном ходу с мертвым водителем за рулем

Майор уголовного розыска МВД Перми во время «полевой» работы по делу о краже топлива остановил движущийся на полном ходу большегруз, пишет Ура.ру. инцидент произошел на трассе Пермь — Березники.
Вместе с опергруппой Александр Шехирев отрабатывал информацию по сообщению о краже дизтоплива из баков грузовиков. Во время проверки майор полиции заметил грузовик, который стоял на горе в парковочном кармане и внезапно начал медленно скатываться вниз на полосу встречного движения.
Догнав большегруз на патрульном автомобиле, майор запрыгнул на подножку движущегося грузовика, открыл дверь и забрался в кабину. Полицейский припарковал большегруз на обочине. Позднее выяснилось, что 60-летний водитель грузовика скончался от сердечного приступа прямо за рулем.
Во время маневров Шехирева, его коллеги перекрыли движение по трассе, чтобы избежать массового ДТП.
Напомним, в Нижнем Тагиле 4 ноября в результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля.