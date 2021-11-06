Автобус с екатеринбургскими вахтовиками насмерть сбил пешехода в Башкирии

Напомним, 5 лет грозит уральскому полицейскому, который допустил смертельное ДТП с пьяными пешеходами на трассе под Нижним Тагилом еще в конце 2019 года. Силовик не заметил в темное время суток мужчину, сидящего на обочине и женщину, стоявшую с ним рядом. В результате аварии мужчина скончался в больнице через несколько недель, женщина смогла выжить.