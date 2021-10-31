11-летний мальчик попал под колеса иномарки во дворе дома на Гальянке в Нижнем Тагиле

Напомним, 31 октября рейсовый автобус «ПАЗ» проехался по ногам 5-летней девочки, которая выскочила на проезжую часть на ледянке в поселке Черемухово Свердловской области. С переломом ноги ребенка госпитализировали в больницу Краснотурьинска.