К 8,5 годам колонии и 2 млн выплат приговорен виновник смертельного ДТП в Тагиле

Posted 29 июля 2021, 07:49
Published 29 июля 2021, 07:49
Modified 19 августа 2024, 22:43
Updated 19 августа 2024, 22:43
29 июля в Тагистроевском районном суде Нижнего Тагила огласили приговор водителю, который устроил массовое ДТП и лишил жизни женщину-пешехода.
Мы не планируем обжаловать приговор, так как в принципе дали достаточно адекватный срок, учитывая судебную практику. Какой бы ни был приговор, он никогда нас не удовлетворит, но в данных обстоятельствах, я считаю, что он справедлив, рассказал редакции TagilCity.ru сын погибшей Александр.
Также тагильчанин рассказал, что по искам суммарно водитель должен выплатить 2 миллиона 64 тысячи рублей.
Суд назначил выплатить мне 64 тысячи материального ущерба и 1,5 миллиона морального. Также тёте, которая пострадала в ДТП, он должен выплатить 500 тысяч морального ущерба. До пенсии будет платить, отметил Александр.
Напомним, после смертельного ДТП 3 октября 2020 года водитель, который был пьяным и без прав, находился под подпиской о невыезде. В мае 2021 года он снова был задержан за рулем без документов в состоянии алкогольного опьянения. Максимальный срок, который ему грозил — 12 лет лишения свободы, прокурор запросил для обвиняемого 10 лет тюрьмы.