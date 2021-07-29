К 8,5 годам колонии и 2 млн выплат приговорен виновник смертельного ДТП в Тагиле

Напомним, после смертельного ДТП 3 октября 2020 года водитель, который был пьяным и без прав, находился под подпиской о невыезде. В мае 2021 года он снова был задержан за рулем без документов в состоянии алкогольного опьянения. Максимальный срок, который ему грозил — 12 лет лишения свободы, прокурор запросил для обвиняемого 10 лет тюрьмы.