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Тысячи человек лишились отопления и горячей воды в Верхней Салде

2 января 15:48
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
135 домов в Верхней Салде лишились горячей воды и отопления в начале нового года. Причиной стала коммунальная авария.

Все произошло 2 января. Тепло и горячая вода пропали на улицах Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная и Карла Маркса. Под отключения попали 135 домой, в которых проживают 17,6 тысячи человек, а также 11 социально-значимых объектов, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Теперь на месте инцидента работают 18 человек и 5 единиц техники. Планируется, что работы завершатся вечером 2 января.

Напомним, 23 декабря коммунальная авария произошла в Академическом районе Екатеринбурга. Под землей прорвало трубу, а подтопление привело к проседанию грунта.

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#Горячая вода#Коммунальная авария#Отопление#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда
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