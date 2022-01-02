Тысячи человек лишились отопления и горячей воды в Верхней Салде

Все произошло 2 января. Тепло и горячая вода пропали на улицах Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная и Карла Маркса. Под отключения попали 135 домой, в которых проживают 17,6 тысячи человек, а также 11 социально-значимых объектов, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Теперь на месте инцидента работают 18 человек и 5 единиц техники. Планируется, что работы завершатся вечером 2 января.
Напомним, 23 декабря коммунальная авария произошла в Академическом районе Екатеринбурга. Под землей прорвало трубу, а подтопление привело к проседанию грунта.