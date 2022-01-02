TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Водитель из Екатеринбурга в Абхазии попал в реанимацию после жесткого ДТП с иномаркой

2 января 12:34
Фото: Дмитрий Рашитов / Instagram.com
Вечером 30 декабря на трассе в Абхазии столкнулись «Нива» и «Лексус». Водитель первого из них из них екатеринбуржец. За жизнь мужчины продолжают бороться врачи.

Екатеринбуржец Максим Подоприхин находился на отдыхе в Гагры (Абхазия). Вечером 30 декабря он сел за руль автомобиля «Нива» и в компании двух человек, мужчины и женщины, выехал на трассу. Машина совершала поворот налево, когда в нее влетела другая. Это был «Лексус» под управлением 50-летнего водителя.

От удара пассажирка «Нивы» получила травму головы, не совместимую с жизнью. Она погибла до приезда скорой помощи. Максима отвезли в больницу и поместили в реанимацию. По диагнозу врачей, у него переломы основания черепа, предплечья и ушиб мозга. Мужчина сейчас в сознании, но говорить не может.

Момент аварии случайно попал на камеру наружного наблюдения. Хорошо видно, как иномарка влетает в бок «Нивы». Машину смяло чуть ли не в гармошку. Спасатели вытаскивали пострадавших, разрезав кузов гидравлическими ножницами. Повезло только пассажиру-мужчине: несколько ушибов, и все.

Водителя «Лексуса» спасли подушка и ремень безопасности. Медэкспертиза установила, что в момент ДТП он был трезвым. Но понять, с какой ехал скоростью, нельзя. Спидометр в машине, когда ее осмотрели полицейские, оказался разбитым.

Супруга екатеринбуржца сейчас ухаживает за мужем в больнице. Друзья Максима не исключают сценарий, по которому именно его обвинят в ДТП, а не водителя «Лексуса», сообщает Е1. По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело.

Материалы по теме
Екатеринбуржец отсудил у страховой компании более 815 тысяч рублей за ДТП с бродячими собакамиУстроивший ДТП с пешеходами екатеринбуржец намерен возместить ущерб семье погибшейПротаранил большегруз с зерном: екатеринбуржец погиб в ДТП под Самарой
#Абхазия#Екатеринбург#ДТП#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25