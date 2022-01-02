Водитель из Екатеринбурга в Абхазии попал в реанимацию после жесткого ДТП с иномаркой

Екатеринбуржец Максим Подоприхин находился на отдыхе в Гагры (Абхазия). Вечером 30 декабря он сел за руль автомобиля «Нива» и в компании двух человек, мужчины и женщины, выехал на трассу. Машина совершала поворот налево, когда в нее влетела другая. Это был «Лексус» под управлением 50-летнего водителя.