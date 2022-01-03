TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дед Мороз в Екатеринбурге поздравил кондукторов на трамвайном маршруте

3 января 13:04
Фото: 1Медиахолдинг 1Mi
Кондукторов на трамвайном маршруте в Екатеринбурге поздравил герой русских народных сказок Дед Мороз. Волшебника сыграл один из местных жителей.

Шестеро молодых мужчин в Екатеринбурге поздравили кондукторов трамваев. Сделать они это решили потому, что в новогоднюю ночь вагоновожатые и кондукторы не спали, а работали. Они развозили пассажиров в центр города и на его окраины.

Первым делом компания затарилась в магазине. Купили сладкое — конфеты в картонных коробках. Один из участников акции, Евгений, нарядился в Деда Мороза. И мужчины гурьбой отправились «волшебничать». То есть, создавать настроение людям. Они заходили в трамваи, которые двигались по Верх-Исетскому району Екатеринбурга и поздравляли всех кого видели — вагоновожатых, кондукторов, пассажиров.

Дед Мороз хвалил работников общественного транспорта. Сказочный герой раздавал им подарки, желал крепкого здоровья и счастья в новом году. Ведь только сильные духом, с его слов, могли работать в самую волшебную ночь.

Еще одна подобная акция прошла в доме-интернате Екатеринбурга. Своих подшефных поздравили артисты гарнизонного Дома офицеров. Сироты посмотрели сказку с элементами клоунады, танцевальными и вокальными номерами. Каждый ребенок получил сладкий подарок, а военнослужащим дети подарили елочные украшения, сделанные своими руками.

Ранее летчики ЦВО провели для воспитанников этого интерната экскурсию на военный аэродром. Дед Мороз к ним прилетел на вертолете.

Материалы по теме
В Екатеринбурге детей-инвалидов и сирот поздравили Деды Морозы в противогазахВ Нижнем Тагиле Дед Мороз спустился на тросе и поздравил пациентов госпиталя ТетюхинаПолицейский Дед Мороз поздравил детей из особых семей пригорода Нижнего Тагила
#Екатеринбург#Трамвай#Свердловская область#Дед Мороз#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25