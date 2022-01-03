Дед Мороз в Екатеринбурге поздравил кондукторов на трамвайном маршруте

Первым делом компания затарилась в магазине. Купили сладкое — конфеты в картонных коробках. Один из участников акции, Евгений, нарядился в Деда Мороза. И мужчины гурьбой отправились «волшебничать». То есть, создавать настроение людям. Они заходили в трамваи, которые двигались по Верх-Исетскому району Екатеринбурга и поздравляли всех кого видели — вагоновожатых, кондукторов, пассажиров.