Девять детей в Омске отравились хлором на отдыхе в сауне

Posted 3 января 2022, 11:29
Published 3 января 2022, 11:29
Modified 19 июня 2022, 17:14
Updated 19 июня 2022, 17:14
В сауне на улице Дианова решили отдохнуть три семьи. Взрослые со своими детьми приехали туда вечером. Они отдыхали и купались в бассейне. После 22.00, когда омичи вернулись домой, случилось неожиданное. Девочки и мальчики, которым от 3 до 16 лет, стали жаловаться на недомогание и боль. Родители незамедлительно вызвали «скорую помощь».
На разные адреса выехали сразу несколько медицинских бригад. Дети были доставлены в БСМП № 1 и ОДКБ. Врачи установили: это отравление. И сообщили о произошедшем в полицию. Началась обычная в таких случаях проверка.
Источником отравления оказался бассейн. Работники сауны, по предварительным данным, перестарались с его дезинфекцией, и концентрация хлорсодержащих веществ оказалась выше допустимой. Наиболее сильное отравление получили: 7-летняя, 15-летняя, 16-летняя девочки, а также 3-летний, 5-летний, 10-летний, 14-летний, 16-летний мальчики, и 35-летняя женщина, сообщает портал Город55.
На месте происшествия работали сотрудники областного СК. В бассейне взяли пробы воды на анализ и опросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело. Действия персонала сауны квалифицированы по статье 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
«Мы с друзьями уже написали заявление в полицию. Из оздоровительного комплекса нам даже не позвонили, не узнали, как мы себя чувствуем, не извинились»,сообщила одна из посетительниц сауны.
Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, сообщает омский минздрав. Одних детей выпишут сегодня, а других не раньше, чем через день-два. В сауну свою вину отрицают. Проверка в отношении заведения продолжается.