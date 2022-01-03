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Posted 3 января 2022, 11:29

Published 3 января 2022, 11:29

Modified 19 июня 2022, 17:14

Updated 19 июня 2022, 17:14

Девять детей в Омске отравились хлором на отдыхе в сауне

Девять детей в Омске отравились хлором на отдыхе в сауне

3 января 2022, 11:29
Фото: 1Медиахолдинг 1Mi.
Инцидент произошел 2 января в омском спортивно-оздоровительном центре «Райская лагуна» на улице Дианова. По данным регионального СК, отравление получили сразу 9 детей.

В сауне на улице Дианова решили отдохнуть три семьи. Взрослые со своими детьми приехали туда вечером. Они отдыхали и купались в бассейне. После 22.00, когда омичи вернулись домой, случилось неожиданное. Девочки и мальчики, которым от 3 до 16 лет, стали жаловаться на недомогание и боль. Родители незамедлительно вызвали «скорую помощь».

На разные адреса выехали сразу несколько медицинских бригад. Дети были доставлены в БСМП № 1 и ОДКБ. Врачи установили: это отравление. И сообщили о произошедшем в полицию. Началась обычная в таких случаях проверка.

Источником отравления оказался бассейн. Работники сауны, по предварительным данным, перестарались с его дезинфекцией, и концентрация хлорсодержащих веществ оказалась выше допустимой. Наиболее сильное отравление получили: 7-летняя, 15-летняя, 16-летняя девочки, а также 3-летний, 5-летний, 10-летний, 14-летний, 16-летний мальчики, и 35-летняя женщина, сообщает портал Город55.

На месте происшествия работали сотрудники областного СК. В бассейне взяли пробы воды на анализ и опросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело. Действия персонала сауны квалифицированы по статье 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«Мы с друзьями уже написали заявление в полицию. Из оздоровительного комплекса нам даже не позвонили, не узнали, как мы себя чувствуем, не извинились»,сообщила одна из посетительниц сауны.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, сообщает омский минздрав. Одних детей выпишут сегодня, а других не раньше, чем через день-два. В сауну свою вину отрицают. Проверка в отношении заведения продолжается.

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#Происшествия#Омск#Дети#Отравление#Омская область
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