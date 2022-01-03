Нехватка кадров и жалобы людей: как во время пандемии COVID-19 лечат россиян

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович смогла предоставить данные об объемах оказания по всей России медицинской помощи в 2020 году. Из них можно сделать вывод, что средств теперь уходит больше, однако уменьшилось число граждан, которые получают данную помощь. Лариса Попович рассказала, что на 38 миллионов вызовов врачей «скорой помощи», которые были не связаны с коронавирусом, направлялось 133 млрд, на оплату 382 миллионов профилактических мероприятий и посещений с иными целями направлено 286 млрд. рублей, оказание неотложной помощи в 68 миллионах случаях стоило государству в 56 млрд. рублей, а почти 180 миллионов обращений в связи с заболеваниями обошлись в 417 млрд. рублей.