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В полиции рассказали подробности ДТП на трассе под Нижним Тагилом

3 января 12:07
Фото: 1Медиаинвест
Полиция продолжает проверку по факту крупной дорожной аварии на автомобильной дороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов».

Сотрудники оперативных служб Свердловской области сегодня работали на 278 километре дороги, связывающей Екатеринбург, Нижний Тагил и Серов. Госавтоинспекторы выясняли детали ДТП с участием сразу нескольких транспортных средств. Спасатели регионального МЧС убирали технику с проезжей части. А бригады скорой помощи осматривали пострадавших людей.

По предварительным данным, всему виной действия водителя автомобиля марки «Мазда». По информации ГИБДД, именно он нарушил допустимую дистанцию до впереди движущейся попутной машины, и «Датсун» получил удар сзади.

Свидетелем ДТП стал мужчина за рулем автомобиля «Хендай Гетс». Он остановился и со своим пассажиром решил подойти к «Датсуну», чтобы выяснить: а все ли в порядке с водителем. Но люди на дороге и возникшее препятствие стали помехой для еще одной легковушки, «Хендай Солярис».

Эта машина двигалась в прямом направлении, и водитель не справился с управлением техникой. Он влетел в «Датсун», после чего последний откатился и сбил пассажира «Хендай Гетс», который как раз стоял на дороге.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

«Хендай- Солярис» тоже откатился и наехал на двух пешеходов — водителя «Хендай Гетса» и водителя «Датсун», после чего оказался в кювете. Такая вот получилась «цепная реакция».

Водитель «Хендай Гетц» получил ранения. Сейчас он в больнице Невьянска. Пассажир этой же машины и водитель «Датсуна» отделались всего лишь синяками. До госпитализации не дошло.

Движение транспорта на участке дороги регулируют сотрудники ГИБДД. Сотрудники оперативной службы призывают не нарушать правила дорожного движения и необдуманных, смертельно опасных поступков.

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