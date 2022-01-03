В полиции рассказали подробности ДТП на трассе под Нижним Тагилом

Свидетелем ДТП стал мужчина за рулем автомобиля «Хендай Гетс». Он остановился и со своим пассажиром решил подойти к «Датсуну», чтобы выяснить: а все ли в порядке с водителем. Но люди на дороге и возникшее препятствие стали помехой для еще одной легковушки, «Хендай Солярис».