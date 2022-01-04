Дети получили новогодние подарки от свердловских министров на «Елке желаний»

Так, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев подарил 10-летней Виктории смартфон с четырьмя камерами. Девочке нужен гаджет, чтобы делать фотографии и быть на связи со своей семьей. Школьница писала письмо вместе с мамой еще в ноябре 2021 года.
А министр природы и экологии Алексей Кузнецов подарил Роману ноутбук. Мальчик увлекается конструированием и получает хорошие оценки, но задания из интернета ему приходилось делать через телефон. Теперь школьник собирается научиться быстро печатать и заниматься информатикой, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле исполнение желаний участников акции проходит до 28 февраля. В «Елке желаний» могут определенные категории граждан.