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Дети получили новогодние подарки от свердловских министров на «Елке желаний»

4 января 13:43
Фото: 1MI
Министр общественной безопасности и министр природы Свердловской области исполнили желания детей, которые они загадывали на новый год.

Так, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев подарил 10-летней Виктории смартфон с четырьмя камерами. Девочке нужен гаджет, чтобы делать фотографии и быть на связи со своей семьей. Школьница писала письмо вместе с мамой еще в ноябре 2021 года.

А министр природы и экологии Алексей Кузнецов подарил Роману ноутбук. Мальчик увлекается конструированием и получает хорошие оценки, но задания из интернета ему приходилось делать через телефон. Теперь школьник собирается научиться быстро печатать и заниматься информатикой, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, в Нижнем Тагиле исполнение желаний участников акции проходит до 28 февраля. В «Елке желаний» могут определенные категории граждан.

Три дня осталось до окончания акции «Елка желаний» в Тагиле
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#Чиновники#Елка#Свердловская область#Ноутбук#Смартфон#Общество
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